Полиция начала проверять кинокомпанию режиссера Учителя

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину », — сказал он.

По словам Добрынина, запрос был переправлен Бастрыкиным в МВД , оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем — в УВД Василеостровского района города.

Киностудия «Рок», генеральным директором которой является Учитель, была основана в 1991 году. Компания, в частности, занимается производством фильма «Матильда».