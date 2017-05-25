Главные события у вас в почте
Полиция начала проверять кинокомпанию режиссера Учителя
Полиция приступила к проверке кинокомпании российского режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления. Об этом в четверг, 25 мая, ТАСС сообщил адвокат кинематографиста Константин Добрынин.
«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину», — сказал он.
По словам Добрынина, запрос был переправлен Бастрыкиным в МВД, оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем — в УВД Василеостровского района города.
Киностудия «Рок», генеральным директором которой является Учитель, была основана в 1991 году. Компания, в частности, занимается производством фильма «Матильда».
Оставить комментарий