Семьи погибших при урагане в Москве могут получить до одного млн рублей

Правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице, при этом размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.

В понедельник в Москве и столичном регионе прошел ураган. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин , в столице погибли 11 человек, 70 серьезно пострадали. Градоначальник выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Пресс-секретарь мэра подтвердила РИА Новости , что из-за природной стихии поваленными в городе оказались 3,5 тысячи деревьев. Кроме этого, ветер повредил автомобили, линии электропередач и железнодорожные пути.

Ураган срывал крыши зданий и ломал деревья в Москве. Съемки очевидцев Транспортный коллапс

Пробки в Москве за полчаса выросли на 2 балла из-за урагана. Аномальные заторы, по сведения сервиса Яндекс.Пробки, были зафиксированы сразу на четырех загородных трассах.

Движение поездов по часовой стрелке на Московском центральном кольце было временно приостановлено из-за урагана, поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".

Кроме того, упавшее на путь дерево стало причиной увеличения интервалов движения на Филевской (голубой) линии московского метрополитена, вход для на двух станциях — "Филевский парк" и "Пионерская" — был закрыт, поезже движение было восстановлено, сообщил метрополитен.

Кроме того, из-за урагана движение наземного общественного транспорта в городе в понедельник вышло из графика, и для стабилизации ситуации "Мосгортранс" дополнительно выпустил 54 автобуса.

Ликвидация последствий

На 20.00 понедельника более 35 тысяч работников коммунальных служб и свыше 4,5 тысячи единиц техники были задействованы в ликвидации последствий урагана, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.

Так, аварийные бригады коммунальных служб восстанавливали поврежденные опоры, ремонтировали ограждения, распиливали и вывозили упавшие деревья.

В пресс-службе отметили, что работы по ликвидации последствий начались сразу после окончания разгула стихии.

Свыше 360 бригад "Мосводостока" были переведены на усиленный режим работы. На 18.00 заявок по скоплению воды в центральную диспетчерскую службу предприятия не поступало. Это было связано в том числе с тем, что предприятие заранее обеспечило расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды. Компенсации владельцам КАСКО

Владельцы транспортных средств, поврежденных в результате урагана в Москве и Московской области, могут рассчитывать на компенсации от страховых компаний, если их машины были застрахованы по КАСКО, сообщил в понедельник РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс

Он уточнил, что если автомобиль застрахован от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и другое, то страхователь получит полное страховое возмещение в пределах лимита страховой суммы, на которую был застрахован автомобиль.

Юргенс также отметил, что, в отличие от КАСКО, ОСАГО (еще один вид автострахования) под этот риск не подпадает. Он пояснил, что КАСКО — это страхование объектов, а ОСАГО — страхование ответственности.