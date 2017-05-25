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Москвича придавило банкоматом
В Москве на Новомарьинской улице мужчину придавило банкоматом. Об этом сообщает life.ru.
Инцидент произошел в одном из отделений «Росбанка». Сообщается, что банковский терминал, когда его переносили, упал на сотрудника кредитной организации.
На место прибыла бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего переломы.
На данный момент специалисты решают вопрос о госпитализации сотрудника банка в медицинское учреждение.
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