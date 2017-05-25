Венедиктов рассказал о жалобах Немцова на угрозы за несколько часов до гибели

Второй и последний разговор на тему угроз был телефонным и состоялся за четыре часа до гибели политика. Последний утверждал, что их источником является «Кадыров (глава Чечни Первый разговор на эту тему между Венедиктовым и Немцовым состоялся в мае 2014 года, когда они вместе ужинали у бизнесмена Владимира Гусинского , проживающего в Израиле. По словам главреда «Эха», тогда политик говорил, что боится возвращаться в Россию, поскольку там его «либо посадят, либо убьют». От кого исходят угрозы оппозиционер тогда не уточнил.Второй и последний разговор на тему угроз был телефонным и состоялся за четыре часа до гибели политика. Последний утверждал, что их источником является «Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров — «прим. Ленты.ру ») и кадыровцы», сообщил Венедиктов. Оппозиционер указывал, что его стали запугивать гораздо чаще после того, как он высказал свою позицию по поводу карикатур Charlie Hebdo (комментируя расстрел журналистов французского сатирического издания, Немцов в своем блоге 9 января 2015-го резко выступал против исламского террора и говорил о необходимости «отделения мечети от власти»).

Через несколько дней после этой публикации Кадыров написал в Instagram, что все те, кто поддерживают Charlie Hebdo, являются его личными врагами, указал журналист. По его словам, Немцов считал «выступления главы Чечни угрозами».

После выступления главреда радиостанции судья Юрий Житников отказал представителям потерпевшей стороны в допросе Венедиктова в связи с тем, что «показания не являются относимыми по настоящему делу». «Ни один из подсудимых не обвиняется в том, что угрожал кому-либо, ни один из них не обвиняется в том, что он совершил эти преступления, исходя из религиозной розни или ненависти», — подчеркнул он.