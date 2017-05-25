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СМИ: в Манчестере в ходе обысков обнаружили взрывчатку
Фото: © AP Photo / Rui Vieira
Полиция обнаружила в ходе обысков в Манчестере взрывчатку, сообщает британская газета Independent со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обыски были проведены после теракта на стадионе, в результате которого погибли 22 человека.
Сообщается, что одно из взрывных устройств было уничтожено, правоохранители считают, что участники террористической сети могли подготовить еще несколько устройств.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, в основном — подростки, считаются пропавшими без вести.
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