Причина падения Ту-154 установлена на 99%

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал в ближайшее время назвать причины крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте катастрофы завершены еще несколько недель назад, и военные уверены в установлении причин трагедии «на 99%». Ранее «Газета.Ru» сообщала, что самолет упал из-за перегрузки, но СК не согласился с этой версией.

Поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 российского Минобороны в Черном море завершились еще несколько недель назад, в ближайшее время будет озвучена официальная версия авиакатастрофы. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой во время правительственного часа в Совете Федерации

«Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью. Мы буквально несколько недель назад завершили там работу по поиску всех необходимых деталей», — цитирует руководителя военного ведомства РИА «Новости»

Шойгу подчеркнул, что у Минобороны «есть на 99% уверенность», что окончательная версия причин крушения лайнера установлена, передает ТАСС

Как сообщила в конце апреля «Газета.Ru», специалисты, принимавшие участие в расследовании катастрофы Ту-154, пришли к выводу, что самолет упал в воду из-за перегруза. Когда самолет взлетал из аэропорта в Адлере, его взлетный вес после дозаправки составлял приблизительно 110 тонн вместо нормативных 98 тонн.

В связи с этим проблемы у самолета начались еще во время взлета. Лайнер с трудом поднялся в воздух: его отрыв от взлетно-посадочной полосы произошел только на 37-й секунде после начала разбега, а скороподъемность составила 10 м/с вместо обычных 12-15 м/с.

Специалисты также пришли к выводу, что экипаж Ту-154 вместе с командиром, опытным пилотом Романом Волковым , скорее всего, ничего не знал о перегрузке самолета.

Если бы Волков был в курсе того, что взлетный вес самолета превышает нормативный более чем на 10 тонн, он либо отказался бы от полета, либо взлетал бы с учетом сильной перегрузки лайнера, посчитали эксперты.

Позже версию крушения самолета, согласно которой авиакатастрофа произошла из-за его перегрузки, стали отрицать в Следственном комите.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Она также добавила, что окончательное решение о причинах авиакатастрофы будет принято после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Специалисты также пришли к выводу, что свою роль в авиакатастрофе сыграло темное время суток, в которое он выполнял полет:

у экипажа не было визуального представления о том, что до водной поверхности осталось совсем немного. Об этом еще в марте также писал «Коммерсантъ».

Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что причиной авиакатастрофы могла стать дезориентация Волкова в пространстве. Командир экипажа набирал высоту в темноте и не контролировал положение самолета визуально, так как не видел перед собой никаких ориентиров, в том числе горизонта. Дезориентировать пилота также могли звезды, которые светили в небе и одновременно отражались в воде.

В результате этого, перегрузка, которая возникла при ускорении самолета, могла создать у командира экипажа иллюзию набора высоты, хотя лайнер в этом время, наоборот, снижался, объясняли собеседники издания.

Самолет Ту-154 российского Минобороны, выполнявший рейс из Сочи в сирийскую Латакию, разбился над Черным морем рано утром 25 декабря.

Его последний полет продолжался в общей сложности 74 секунды.

На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), съемочные группы Первого канала, НТВ телеканала «Звезда» , а также основной состав ансамбля имени Александрова, который летел в Сирию поздравить с Новым годом российских военных. Все они погибли.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты также обратили внимание, что полет в Сирию растянулся для экипажа Ту-154 на целый день, что могло отразиться на его физическом состоянии.

Сначала лайнер несколько часов ждал вылетал из Москвы, а потом из-за плохих погодных условий совершил вынужденную посадку в плохо известном команде экипажа аэропорту Адлера вместо планируемого Моздока. В результате рейс превратился из дневного в ночной. Его задержка могла в том числе спровоцировать у экипажа обострение каких-то хронических болезней или привести его в состояние стресса, полагают эксперты.