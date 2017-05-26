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В Москве у станции метро "Юго-Западная" загорелся автобус

Очевидцы сообщили о взрыве автобуса в Москве
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Автобус загорелся в пятницу вечером у станции метро "Юго-Западная" Сокольнической линии метро в Москве, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
По его словам, ЧП произошло прямо у метро – у дома 105 по проспекту Вернадского.
"Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.
Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.
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