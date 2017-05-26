По его словам, ЧП произошло прямо у метро – у дома 105 по проспекту Вернадского.

"Загорание автобуса по всей площади — 15 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, уточнив, что возгорание было ликвидировано в 18.13.

Он отметил, что в результате ЧП пострадавших нет.