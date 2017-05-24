На Ставрополье облитый грязью мужчина убил автомобилиста одним ударом

На Ставрополье следователи разыскивают человека, который убил оппонента в ходе дорожного конфликта. Об этом в среду, 24 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета

Инцидент произошел утром 18 мая в одном из дворов Невинномысска. Машина, за рулем которой был 45-летний мужчина, обрызгала подозреваемого водой из лужи. В ходе конфликта тот нанес автомобилисту один удар кулаком по голове. От полученной травмы потерпевший скончался в реанимации.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ноябре 2016 года на Урале в ходе дорожного конфликта один из автомобилистов достал из багажника топор, подошел к машине другого мужчины и нанес удар. Его оппонент получил ушиб предплечья.