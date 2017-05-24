Мексиканские полицейские дали толпе избить россиянина Макеева

Родригес рассказал, что 19 полицейских-мужчин и одна женщина покинули место событий, когда собравшиеся начали штурмовать дом Макеева 19 мая. 12 из них уже дали показания управлению собственной безопасности.

Кроме того, расследование ведется и в отношении людей, которые снимали избиение Макеева на видео и выкладывали в интернет.

Как ранее сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот , Макеев остается в больнице, однако уже пришел в себя. Состояние россиянина стабильное, но из-за ранения головы он не может управлять левой стороной тела.

По информации консульства, скорее всего, Макеева задержат сразу же после выписки из госпиталя в рамках расследования смерти мексиканца, скончавшегося от колото-резаных ран во время штурма дома россиянина. Местные СМИ ранее показали видео, на кадрах которого россиянин ударяет молодого человека ножом. Уголовное дело возбудила прокуратура штата Кинтана-Роо.

Агрессию жителей Канкуна Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику. 19 мая толпа пришла к дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако после того, как он ранил мексиканца ножом, люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь с черепно-мозговой травмой, медики ввели россиянина в состояние искусственной комы. Раненный в стычке с Макеевым мексиканец умер.

Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.