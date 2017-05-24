В Нью-Джерси при инциденте с самолетом пострадали пять человек

В результате возгорания двигателя самолета в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси незначительные травмы получили пять человек. Об этом сообщается в твиттере аэропорта.

"Аэропорт вновь открылся после ранее произошедшего инцидента с самолетом с видимым возгоранием двигателя. Сообщается о 5 незначительно травмированных. Ожидайте задержки до конца ночи", - говорится в сообщении.

Как сообщает Associated Press, представитель авиакомпании United Airlines Джонатан Герин заявил, что когда экипаж самолета уведомили о возгорании в одном из двигателей, то он "немедленно развернул самолет и эвакуировал пассажиров".

В авиакомпании работают над тем, чтобы скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси закрыли аэропорт из-за возгорания двигателя самолета.