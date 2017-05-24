В аэропорту Нью-Джерси приземлился самолет с загоревшимся двигателем

В американском штате Нью-Джерси пассажирский лайнер совершил экстренную посадку. По данным ТАСС, во время полета у него загорелся правый двигатель. Командир принял решение садиться на одном двигателе в международном аэропорту Ньюарк-Либерти.

Воздушное судно благополучно приземлилось. Находившихся на борту людей эвакуировали и на автобусах доставили к терминалу. СМИ сообщили, что из-за инцидента аэропорт закрыли.