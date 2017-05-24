Мужчина с переломами четыре дня полз в поисках пищи в США

Экстренным службам штата Огайо удалось спасти его.

Джеральд Маскевич упал с большой высоты 18 мая. Он сломал руки, а также повредил ноги и грудную клетку. Обнаружить мужчину удалось лишь 22 мая на территории загородного клуба, куда он выполз, чтобы найти помощь.

В службе спасения сообщили, что это были дождливые дни и холодные ночи, так что мужчине повезло, что он остался жив.