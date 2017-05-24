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Мужчина с переломами четыре дня полз в поисках пищи в США
Фото: 360tv.ru
Мужчина в США пролежал в овраге четыре дня с переломами конечностей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Экстренным службам штата Огайо удалось спасти его.
Джеральд Маскевич упал с большой высоты 18 мая. Он сломал руки, а также повредил ноги и грудную клетку. Обнаружить мужчину удалось лишь 22 мая на территории загородного клуба, куда он выполз, чтобы найти помощь.
В службе спасения сообщили, что это были дождливые дни и холодные ночи, так что мужчине повезло, что он остался жив.
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