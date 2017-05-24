Далее:
Главное сейчас
360tv.ru

Мужчина с переломами четыре дня полз в поисках пищи в США

Мужчина с переломами 4 дня полз в поисках помощи в США
Фото:
Мужчина в США пролежал в овраге четыре дня с переломами конечностей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Экстренным службам штата Огайо удалось спасти его.
Джеральд Маскевич упал с большой высоты 18 мая. Он сломал руки, а также повредил ноги и грудную клетку. Обнаружить мужчину удалось лишь 22 мая на территории загородного клуба, куда он выполз, чтобы найти помощь.
В службе спасения сообщили, что это были дождливые дни и холодные ночи, так что мужчине повезло, что он остался жив.
Еще 2 источника
Происшествия США
Fox News РИА Новости
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости