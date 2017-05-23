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Избившие вице-президента Союза ММА бойцы оштрафованы на 4 тысячи рублей
Начальник пресс-службы Департамента внутренних дел Астаны София Колышбекова сообщила, что Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы оштрафованы за избиение вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина более чем на 20 тыс. тенге (4 тыс. рублей) каждый.
«Был вызов, потерпевший отказался писать заявление, тем не менее, был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства, согласно административного кодекса Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге», — предаёт слова Колышбековой ТАСС.
Ранее сообщалось, что вице-президент Союза ММА Габдуллин был госпитализирован в результате конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым.
Впоследствии боец был уволен из организации Fight Nights, под эгидой которой выступал.
Позднее президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко заявил, что избиение Габдуллина не останется безнаказанным
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