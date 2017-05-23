Избившие вице-президента Союза ММА бойцы оштрафованы на 4 тысячи рублей

«Был вызов, потерпевший отказался писать заявление, тем не менее, был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства, согласно административного кодекса Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге», — предаёт слова Колышбековой ТАСС

Ранее сообщалось, что вице-президент Союза ММА Габдуллин был госпитализирован в результате конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Впоследствии боец был уволен из организации Fight Nights, под эгидой которой выступал.