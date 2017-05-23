В Амурской области школьники разбили памятник Ленину

В Магдагачинском районе Амурской области в поселке Ушумун школьники в День пионерии разбили памятник Владимиру Ленину, сообщает "Амурская правда".

Отмечается, что у памятника поврежден постамент, разбиты вазоны, руки и ноги, а также части пиджака.

При этом школьников - двух подростков, учеников 8 и 9 классов - задержали спустя несколько часов после преступления.

Фото: kprfamur.ru

По их словам, они избили изваяние советского вождя битами. Свои действия они объяснили разногласиями с политикой Ленина.

По словам директора школы, ученики ранее не были замечены в хулиганских выходках.

Памятник Ленину в Ушумуне - один из старейших монументов, памятник истории регионального значения, установлен в 1939 году.