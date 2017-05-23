Россиянку с ребенком насильно удерживают в Турции

РИА Новости Россиянка Светлана Хайдарова заявила, что ее вместе с маленьким ребенком насильно удерживает в Турции бывший гражданский муж. Она рассказала, что ее заставляют целыми днями работать в поле, а за ребенком никто не смотрит. Об этом она сообщила

Хайдарова переехала в Турцию к Нури Караджою, с которым познакомилась в Екатеринбурге, около трех лет назад. Позже россиянка родила от него ребенка. Позднее она захотела расстаться с гражданским мужем и вернуться домой в Россию, но мужчина ей этого не позволил.

«Я нахожусь в доме, который находится вне населенного пункта, в пустыне, в 25 километрах от Вираншехира провинции Шанлыурфа, точного своего местоположения я не знаю. У меня нет денег, нет телефона, я не знаю турецкого, не могу покинуть этот дом, где живут в одной комнате девять человек. Меня заставляют целыми днями работать в поле, мой ребенок находится без присмотра, у него страшные ожоги от постоянного пребывания на солнце. Ребенка мне не отдают. Я не могу вывести его в Россию и бежать без него я тоже не могу – он здесь может погибнуть», — рассказала Хайдарова.

По ее словам, из-за незнания турецкого она не может объяснить местным полицейским о своем положении.

Корреспондент РИА Новости сообщил о ситуации сотрудникам посольства России в Анкаре, которые уже начали проверку.