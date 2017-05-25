СМИ: брат вероятного смертника из Манчестера знал о готовящемся теракте

Младший брат предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди знал о готовящемся теракте, но не знал, когда и где это может произойти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официального представителя антитеррористического подразделения Ливии Ахмеда Дагдуга.

Об этом, по словам Дагдуга, младший брат предполагаемого смертника – Хашим — рассказал в ходе допроса в Ливии. Кроме того, Хашим признался, что знает, как было сделано взрывное устройство и полагает, что предполагаемый террорист самостоятельно собрал его. По словам Хашима, он оказывал поддержку своему брату, других подробностей он не привел.

Как сообщил телеканалу Дагдуг, братья были очень близки, за полчаса до теракта предполагаемый смертник Салман даже пытался связаться по телефону с Хашимом и их матерью. По данным ливийских властей, братья считали себя членами террористической группировки "Исламское государство" *. Они изучали видео боевиков в интернете, в том числе ролики, где рассказывалось об изготовлении взрывного устройства, отметил Дагдуг.

По его словам, в подготовке теракта в Манчестере действительно была задействована "сеть". Ранее глава полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть".

Во вторник вечером младший брат предполагаемого террориста был задержан в Ливии по подозрению к причастности к ИГ. По словам Дагдуга, власти около 1,5 месяца наблюдали за ним.

*Террористическая организация, запрещенная в России.