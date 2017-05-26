Во Владивостоке возбудили дело после нападения на воспитателя детсада

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение от воспитателя детсада, которая рассказала, что мужчина нанес телесные повреждения ее коллеге.

"Установлено, что во время вечерней прогулки с детьми воспитатели обратили внимание на постороннего мужчину, который находился на территории детского сада со своим ребенком. В ответ на сделанное ему замечание о недопустимости пребывания посторонних на территории детского сада, злоумышленник ударил 57-летнюю сотрудницу учреждения", - говорится в сообщении.

Потерпевшую госпитализировали. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении 45-летнего жителя Владивостока избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.