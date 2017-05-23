Видеокамера в припаркованном неподалеку от "Манчестер Арены" автомобиля зафиксировала момент взрыва на стадионе.

В сети появились кадры, снятые на видеорегистратор, на которых можно разглядеть момент взрыва на "Манчестер Арене".

Для этого нужно смотреть в левую часть экрана, где можно заметить сильную вспышку на стадионе, а также услышать звук взрыва.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E — Joe Gregory (@JoeAaronGregory) 22 мая 2017 г.

Взрыв произошел в Манчестере на концерте Арианы Гранде сразу после того, как американская певица закончила свое выступление. Погибли 19 человек, еще 59 пострадавших находятся в больницах.

По предварительной версии, это был теракт.