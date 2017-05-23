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Взрыв в "Манчестер Арене" записали на видеорегистратор

Момент взрыва в Манчестере попал на камеру
Фото:
Видеокамера в припаркованном неподалеку от "Манчестер Арены" автомобиля зафиксировала момент взрыва на стадионе.
В сети появились кадры, снятые на видеорегистратор, на которых можно разглядеть момент взрыва на "Манчестер Арене".
Для этого нужно смотреть в левую часть экрана, где можно заметить сильную вспышку на стадионе, а также услышать звук взрыва.
Взрыв произошел в Манчестере на концерте Арианы Гранде сразу после того, как американская певица закончила свое выступление. Погибли 19 человек, еще 59 пострадавших находятся в больницах.
По предварительной версии, это был теракт.
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Теракт В мире Происшествия
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