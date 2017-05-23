Глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала трагедию в концертном комплексе в Манчестере "варварским актом".

"Мои мысли сейчас с теми, кого коснулся этот варварский акт", — говорится в заявлении.

С аналогичным заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, порядка 50 получили ранения.