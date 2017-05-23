Главные события у вас в почте
Глава МВД Британии назвала трагедию в Манчестере "варварским актом"
Фото: © AP Photo / Peter Byrne
Глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала трагедию в концертном комплексе в Манчестере "варварским актом".
"Мои мысли сейчас с теми, кого коснулся этот варварский акт", — говорится в заявлении.
С аналогичным заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, порядка 50 получили ранения.
Оставить комментарий