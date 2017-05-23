Посольство РФ не располагает данными о пострадавших в Манчестере россиянах

Сведений о том, что кого-либо из граждан РФ затронул инцидент на стадионе в Манчестере, пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник российского посольства в Лондоне.

"Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан РФ, не поступало, мы постоянно обновляем информацию", — сказал собеседник агентства.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>