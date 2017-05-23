После взрыва в Манчестере госпитализировали 59 человек

Как минимум 19 человек погибли, еще десятки получили ранения при взрывах возле спортивно-концертного комплекса «Манчестер-Арена». 59 человек госпитализированы. Жертвами предполагаемого теракта стали слушатели концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Если информация о характере взрывов подтвердится, то трагедия в Манчестере станет крупнейшим терактом в Великобритании с 2005 года.

«Я разбита. От всего сердца: мне очень жаль. У меня нет слов»,-- написала Ариана Гранде в своем микроблоге в Twitter. Популярной американской поп-певице, лауреату American Music Awards, MTV Europe Music Award, всего 23 года, и значительная часть ее аудитории — это подростки. В понедельник вечером тысячи из них собрались на концерт поп-звезды в одном из крупнейших спортивно-концертных комплексов Европы «Манчестер-Арена».

По данным организаторов, мощный взрыв произошел у выхода со стадиона после завершения концерта около 22:35. «Мы дослушали последнюю песню — а затем была вспышка, хлопок и дым»,— рассказал BBC один из посетителей концерта. «Все стали кричать и пытаться выбраться»,— цитирует The Guardian другого очевидца. Образовалась паника. К утру вторника полиция сообщает о 19 погибших и более чем 150 раненых. 59 человек госпитализированы.

На место происшествия были направлены 60 карет скорой помощи. При этом британские СМИ сообщают, что помимо полиции и спасателей, к помощи слушателям концерта активно подключились и местные жители: таксисты и хозяева гостиниц предлагали свои услуги бесплатно, а двери многих домов были открыты, чтобы дать отдохнуть и согреться тем, кто из-за транспортного коллапса не смог быстро уехать с места трагедии

Формального подтверждения о том, что произошедшее квалифицируется как террористический акт пока не поступало, однако американские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что взрыв мог осуществить смертник. Между тем, британский премьер Тереза Мэй уже в первые часы после взрыва назвала случившееся «ужасным терактом». Сегодня же она проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA — высшего комитета Великобритании по безопасности. Если информация о характере взрывов подтвердится, то трагедия в Манчестере станет крупнейшим терактом в Великобритании с 2005 года, когда в серии терактов в лондонском метро погибли 52 человека.

Через две недели в Великобритании запланированы досрочные парламентские выборы, однако пока что правящая партия консерваторов во главе с Терезой Мэй прерывает предвыборную кампанию — об этом премьер заявила в ночь на вторник.

Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании открыло номер горячей линии +447768566868 на случай, если среди пострадавших оказались россияне. Остальных соотечественников дипломаты просят по возможности сделать отметку в социальной сети Facebook о том, что те находятся в безопасности.