NBC назвал количество жертв взрыва в Манчестере

В результате взрыва в британском Манчестере погибли минимум 20 человек, несколько сотен пострадали. Такие данные передает телеканал NBC

Спецслужбы Великобритании и США сообщили каналу, что взрыва могло быть два. Информации об обстоятельствах происшедшего не поступало, полиция сообщает лишь о наличии погибших и пострадавших. Закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом. Терминал не принимает и не отправляет поезда.

Вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе «Манчестер Арена» шел концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. По словам очевидцев, сильный взрыв раздался, как только Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену.