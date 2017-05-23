В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли люди

На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв, пишет Daily Mail.

Вечером в понедельник, 22 марта, на «Манчестер Арене» шел концерт. По словам очевидцев, «сильный взрыв» раздался, как только Ариана Грейндж закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену.

Сразу же всех охватила паника, погас свет, люди кричали и бежали к выходу. На место происшествия выехали полицейские автомобили и кареты скорой помощи.

Закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом. Терминал не принимает и не отправляет поезда.