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В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли люди
На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв, пишет Daily Mail.
Вечером в понедельник, 22 марта, на «Манчестер Арене» шел концерт. По словам очевидцев, «сильный взрыв» раздался, как только Ариана Грейндж закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену.
Сразу же всех охватила паника, погас свет, люди кричали и бежали к выходу. На место происшествия выехали полицейские автомобили и кареты скорой помощи.
Закрыт железнодорожный вокзал Виктория, расположенный рядом со стадионом. Терминал не принимает и не отправляет поезда.
По данным полиции, подтверждена информация о несколько погибших, также есть раненые, передает Reuters.
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