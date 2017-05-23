Полиция Манчестера назвала произошедшее на стадионе "Манчестер Арена", посетители которого сообщили о "хлопках, похожих на взрывы", серьезным инцидентом.

"В настоящее время экстренные службы реагируют на серьезный инцидент на стадионе "Манчестер Арена". Избегайте этого района. Детали последуют как можно скорее", — заявила городская полиция в своем аккаунте в Twitter.

Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух "звуках, похожих на взрывы" на стадионе "Манчестер Арена". Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.