Придуман новый способ воровства с кредиток

«Известия» Хакеры придумали новую схему кражи денег с кредитных карт, привлекая своих жертв через сайты с объявлениями о легком заработке в интернете. Об этом пишут

Например, на сайтах, предлагающих вознаграждение за заполнение анкет, хакеры просят пользователей оплатить налог с обещанной «зарплаты» (примерно 300-400 рублей) через банковскую карту. Во время ввода данных пользователями конфиденциальная информация попадает в руки мошенников.

Кроме того, киберпреступники действуют через сайты, предлагающие «беспроигрышные лотереи», и просят принять участие в благотворительной акции.

По данным «Известий», из-за нового мошенничества в месяц клиенты банков теряют около 20 миллионов рублей. В сутки на уловки хакеров попадаются около 12 тысяч пользователей.

По словам замглавы департамента аудита защищенности Digital Security Глеба Чербова, масштаб проблемы с виртуальным мошенничеством «прямо пропорционален численности платежеспособного населения, недостаточно информированного о потенциальных угрозах». «Злоумышленники в первую очередь рассчитывают на беспечность своих жертв, избалованных простотой совершения интернет-платежей», - отметил он.

По словам юриста адвокатского бюро А2 Екатерины Ващилко, мошенники стали чаще использовать клоны защищенных страниц Visa и MasterCard, которые практически невозможно отличить от настоящих. Она добавила, что привлечь нарушителей к ответственности сложно, так как счета, на которые выводятся средства, регистрируются на подставных лиц за пределами юрисдикции российских судов.

Ранее Центробанк сообщил о новой форме мошенничества, в которой используются банковские карты без одобрения их владельцев. Злоумышленники размещают объявления о приобретении платежных карт или обращаются сразу к держателям с предложением купить у них карты. Кредитки затем используются для обналичивания преступных доходов или вывода денег, украденных в интернет-банке.

Аналитический центр Zecurion сообщал, что в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с 2016-м на 30 процентов - до 135-140 тысяч случаев.