Следователи по делу Захарченко арестовали еще три миллиона рублей

В ходе обыска у Кожевникова было изъято 3 миллиона рублей, планшеты и иные гаджеты. "По итогу обыска изъяты 3 миллиона рублей, предметы, документы и ценности, важные для следствия", — сказал следователь Роман Журавлев

Обыск был проведен 11 апреля. "Следствие полагало, что в этой квартире мог находиться сам Сенин, который находится в розыске", — сказала прокурор.

По словам следователя, связь Кожевникова с Сениным подтверждается найденными в квартире документами на имущество, ранее принадлежавшее близким родственникам сотрудника ФСБ.

Адвокат Елена Шевчук , представляющая интересы Кожевникова и его отца, отметила, что деньги были приготовлены на операцию на сердце Николая Кожевникова . "Но после изъятия денег он остался без операции", — сказала она, отметив, что квартира принадлежит отцу Кожевникова, а постановление на обыск выдано на имя Ивана Кожевникова, который не является собственником.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица. Затем следствие вменило ему еще два эпизода взяточничества.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.