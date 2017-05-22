В СМИ появились копии приказов СБУ об уничтожении улик о гибели Boeing

«В рамках проведения специальной операции уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолетов и выполнение боевых задач в указанном районе 17 июля 2014 года», — говорится в документе.

Приказ называется «План основных организационных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий Департамента контрразведки СБУ». Распоряжение было выпущено 20 июля 2014 года. На страницах документов говорится о некоем свидетеле трагедии.

«(Он) (свидетель – прим. Рамблер) располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны украинской армии и авиации, а именно расстрела гражданского воздушного судна в небе 17 июля 2014 года», — говорится в копии приказа.

В шифрограмме, датированной 24 июля 2014 года, управление СБУ в Луганской области сообщало, что один из военнослужащих украинской армии сделал видеозапись на месте крушения лайнера. Издание отмечает, что позднее этот военный был застрелен снайпером вне зоны вооруженного конфликта в Донбассе. 24 июля 2014 года первый заместитель руководителя ведомства Василий Грицак распорядился провести «эффективные профилактические меры» среди «возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других». Журналисты не называют источника, от которого получили копии документов СБУ.

В сентябре 2016 года российские специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей» заявили, что пуск ракеты был совершен из города Торез Донецкой области Украины, который находился под контролем украинских вооруженных сил. По расчетам Совместной следственной группы (ССГ), пуск ракеты был осуществлен с позиции в шести километрах к югу от села Снежное (10 км от Тореза), находившегося под контролем ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Многие из пассажиров являлись гражданами Нидерландов и летели на конференцию по СПИДу в австралийский Мельбурн. Киев обвинил в причастности к трагедии ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Власти непризнанных республик заявили, что не располагают необходимым вооружением для того, чтобы сбивать самолеты на такой высоте. Уголовным расследованием занимается ССГ, в которую входят специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии.