«Девочка из собачьей будки» столкнулась с новым унижением

История «девочки из собачьей будки», курсантки Белгородского института МВД Людмилы Фурсовой , девушки с непростой судьбой, отчисленной из вуза под надуманным предлогом, получила продолжение. И совсем не такое, на какое мы - и наши читатели - надеялись.

"Начальником института мне поручено довести до вас информацию о том, что приказ об отчислении отменяют и восстанавливают Людмилу для дальнейшего обучения. Пожалуйста, приезжайте, мы подготовим для вас гостиницу", - этот звонок в квартире приемных родителей 21-летней Люды Фурсовой в деревне Добринка Липецкой области раздался вчера поздно вечером.

Звонивший представился полковником полиции Андреем Дмитраковым, заместителем начальника Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина по работе с личным составом.

Разговор был записан присутствовавшими здесь же телевизионщиками - история "девочки из собачьей будки", Люды Фурсовой, изгнанной с третьего курса престижного милицейского ВУЗа за "не такую" биографию, опубликованная накануне в "МК", всколыхнула всю Россию. С самого утра в маленький деревенский домик кто только не позвонил: депутаты, сенаторы, адвокаты, журналисты, правозащитники...

Мы искренне надеялись, что справедливость восторжествует.

Девушку пообещали восстановить в учебном заведении. Мало того, с ее опекунами, которых институтское начальство раньше и на порог не желало пускать, не только захотели разговаривать, их даже были готовы поселить на ночь в ведомственной гостинице, лишь бы приехали.

Произошла досадная ошибка с отчислением? Опомнились и осознали? Или горемычная судьба брошенной сироты, о которой прочитали свыше полумиллиона читателей, все же растопила сердца милицейских чиновников?

Мы ждали чуда, рано утром Татьяна Демихова, фактически заменившая Людмиле мать, вместе с Людой отправилась в неблизкий путь - на встречу с генералом, в Белгород, за 400 километров.

Напомним, что в три года органы опеки забрали Люду Фурсову от родной беспутной матери, которая не обращала внимания на малышку, девочку выкормила псина в собачьей будке.

Опекун, Татьяна Демихова, увидела Люду, когда та просила хлебушка у забора приюта. Девочку забрали домой, она выучилась, стала настоящей русской красавицей с длинной косой, хорошо закончила школу. У приемных родителей целая пачка похвальных грамот и благодарственных писем. Людмила была зачислена в юридический институт МВД России имени Путилина - по местным меркам элитный ВУЗ, где учатся весьма непростые дети.

Сейчас уже сложно сказать, что случилось, Людино ли печальное прошлое сыграло свою роль, независимый ли характер или то, что ещё стало известно кураторам ВУЗа - биологическая родительница девочки, которую давно лишили родительских прав, осуждена за убийство по пьянке сожителя, но в институте Люда проучилась только до середины третьего курса. Формальный повод для отчисления: курсантка якобы опорочила честь работника полиции.

"В феврале я почувствовала себя плохо, поднялось давление, пошла носом кровь, в санчасти я хотела отпроситься от занятий на стрельбищах, мало ли что может случиться, все же в моих руках боевое оружие! Но медсестра сказала, что я просто отлыниваю, и написала рапорт, что якобы пригрозила всех застрелить, хотя такого не было!" - клянется Людмила.

Выяснять правду никто не стал. Людмилу обвинили в неадекватном поведении. Приемным же родителям девушки, по их словам, посоветовали оформить ее в ПТУ - там, мол, ей самое место. А если не согласятся уйти из института добровольно и поднимут скандал, то с них взыщут 300 тысяч рублей за нарушение контракта, по 8,5 тысяч рублей в месяц, обложили со всех сторон, выхода не было.

Для девушки, у которой нет ещё образования, работы, нет близких родственников, готовых за неё постоять, после 18 лет права и обязанности опекунов отменяются, это чудовищная сумма. Никаких связей, чтобы защититься, руководство института умыло руки и предложило подать на себя в суд. Но все мы знаем, чем для простых девочек из деревни заканчиваются такие суды.

Равнодушными к беде сироте не остались ни депутаты, ни сенаторы. Уже на следующий день Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области было организовано проведение доследственной проверки по публикации "МК".

"МВД РФ проводит проверку по факту отчисления курсантки Белгородского юридического института. В ходе проверки тщательно и объективно изучат все обстоятельства принятого решения. Итоги проверки будут сообщены дополнительно", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Мы надеялись на счастливый конец, на то, что все вместе, всем обществом, удастся хоть что-то изменить в этой системе.

Сегодня вечером Люда и ее приемные родители должны были встретиться с руководством института, куда их так настойчиво зазывали.

Но пообщались они... с закрытой дверью. По какой-то неведомой причине генерал Игорь Амельчаков не соизволил даже выйти к людям, которых сам же и пригласил. Постояли в приемной и пошли себе восвояси.. Секретарша сказала им, что пусть приходят завтра с утра, может быть, генерал их и примет.

Вообще непонятно: зачем тогда позвали, сорвали с места, ради чего? Причём сделано все это было при свидетелях. "В институтскую гостиницу мы не поехали, ничего нам от них не нужно, переночуем, как бог даст, а завтра будет решать, что делать дальше", - вздыхает Татьяна Демихова, приёмная мать.

На самом деле, то, что сегодня произошло в БелЮИ МВД РФ, поманили и бросили, это вообще, как нам кажется, выходит за все разумные рамки. И на это, как нам кажется, обязательно должны обратить внимание курирующие данный ВУЗ организации.

"МК" же продолжит отслеживать данную ситуацию.