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В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

В трех регионах РФ введен режим ЧС
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В связи с пожарами введен режим ЧП федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введён режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что в рамках федерального уровня реагирования регионам разрешено задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области пострадали десять населенных пунктов, в них сгорели 144 жилых дома.
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