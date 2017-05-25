В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

В связи с пожарами введен режим ЧП федерального уровня в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Ставропольском крае из-за дождевого паводка, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации федерального характера решением рабочей группы правительственной комиссии по ЧС с 24 мая введён режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области и установлен федеральный уровень реагирования", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в рамках федерального уровня реагирования регионам разрешено задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области пострадали десять населенных пунктов, в них сгорели 144 жилых дома.

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