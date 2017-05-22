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У подруги полковника Захарченко нашли квартиру за 150 млн
У Анастасии Пестриковой, которую СМИ называют новой девушкой полковника-«миллиардера» Дмитрия Захарченко, нашли квартиру за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash, имя Пестриковой прозвучало на суде неделю назад. «Оказалось, что полковник-миллиардер прямо перед арестом позаботился о любимой и подарил ей квартиру в Москве за 150 миллионов рублей», - утверждает паблик.
Речь идет об элитной новостройке в Москве на улице Ефремова. Четырехкомнатная квартира площадью 170 квадратных метров оценивается в 150 миллионов рублей. Сейчас там идет ремонт, поэтому, по данным Mash, Пестрикова живет с родителями в Химках.
Десятого сентября 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка. После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей.
Захарченко инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Позже стало известно, что полковнику вменяют получение взятки в 800 тысяч долларов. Посредничество при передаче взятки якобы оказывали сотрудник ФСБ и генерал МВД.
Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей.
В апреле Басманный суд Москвы поместил под арест его отца Виктора Захарченко. Его заподозрили в присвоении или растрате, совершенных в крупном размере.
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