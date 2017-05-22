В Тель-Авиве машина врезалась в пешеходов

В исторической части Яффа в центре Тель-Авива автомобиль врезался в группу пешеходов. Об этом сообщает Haaretz . По данным издания, в результате «легкие ранения» получили несколько человек.

В полиции Израиля заявили, что авария была «ненамеренной»: машина врезалась в мотоцикл, тот, в свою очередь, толкнул велосипедиста, который, скорее всего, и зацепил пешеходов.

Телеканал 10tv отмечает, что в результате ДТП пострадали как минимум пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел за час до прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа . Безопасность главы государства обеспечивают десять тысяч сотрудников израильских силовых структур. Эта авария вызвала их опасения, так как террористы стали все чаще использовать автомобили для своих атак. Так, в июле прошлого года грузовик врезался в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, более 80 человек погибли. В декабре 2016-го схожий теракт произошел в Берлине на рождественской ярмарке, жертвами атаки стали 12 человек.

Наезд автомобиля на людей на нью-йоркской Таймс-сквер, который сначала приняли за теракт, произошел 18 мая. В результате погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Позже оказалось, что он «слышал голоса» и «ждал скорой смерти». Полиция рассматривает версию о психическом заболевании водителя.