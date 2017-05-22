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В Тель-Авиве машина врезалась в пешеходов
Фото: Wikimedia Commons
В исторической части Яффа в центре Тель-Авива автомобиль врезался в группу пешеходов. Об этом сообщает Haaretz. По данным издания, в результате «легкие ранения» получили несколько человек.
В полиции Израиля заявили, что авария была «ненамеренной»: машина врезалась в мотоцикл, тот, в свою очередь, толкнул велосипедиста, который, скорее всего, и зацепил пешеходов.
Телеканал 10tv отмечает, что в результате ДТП пострадали как минимум пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел за час до прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа. Безопасность главы государства обеспечивают десять тысяч сотрудников израильских силовых структур. Эта авария вызвала их опасения, так как террористы стали все чаще использовать автомобили для своих атак. Так, в июле прошлого года грузовик врезался в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, более 80 человек погибли. В декабре 2016-го схожий теракт произошел в Берлине на рождественской ярмарке, жертвами атаки стали 12 человек.
Наезд автомобиля на людей на нью-йоркской Таймс-сквер, который сначала приняли за теракт, произошел 18 мая. В результате погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Позже оказалось, что он «слышал голоса» и «ждал скорой смерти». Полиция рассматривает версию о психическом заболевании водителя.
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