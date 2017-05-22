Британский альпинист рассказал об обрушении части Эвереста

Британский альпинист подтвердил предположения о том, что один из участков горы Эверест под названием Ступень Хиллари, располагавшийся на высоте 8790 метров и считавшийся последним препятствием на пути к главной вершине, обрушился в результате землетрясения 2015 года. «Я могу сообщить, что этой части горы, названной Ступенью Хиллари, определенно здесь нет», – передает РИА «Новости» слова альпиниста Тима Моздейла со ссылкой на Guardian

Моздейл, 16 мая поднявшийся на Эверест в шестой раз, опубликовал фотографии того, что осталось от Ступени Хиллари, отметив серьезные опасения по поводу возможности безопасного преодоления места, где некогда располагался склон, из-за изменившейся топографии.

Ступень Хиллари, названная так в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, располагалась на высоте 8790 метров и считалась альпинистами последним препятствием на пути к главной вершине Эвереста, которая находится на высоте 8848 метров.

Кроме того, по данным местных властей, в воскресенье на Эвересте погибли трое альпинистов – граждане США, Словакии и Австралии, также без вести пропал индийский альпинист, сообщает Washington Post

Как рассказали представители туристической отрасли Непала, один из погибших, американец Роланд Йервуд в 2015 году пережил на Эвересте сход лавины, вызванный землетрясением. В 2017 году он решил покорить Эверест еще раз, но погиб неподалеку от вершины горы.

Также в воскресенье умер словак Владимир Штрба. Третьей жертвой, по данным Himalayan Times, стал австралийский альпинист Франческо Энрико Марчетти, спускавший с горы после того, как почувствовал недомогание от горной болезни.

Накануне сообщалось о предположениях об обрушении Ступени Хиллари.