В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет

ТАСС В Хабаровске успешно совершил посадку пассажирский самолет A330-300, который запросил посадку после взлета. Об этом рассказала начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко , сообщает

Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Москва. Всего на борту было 286 пассажиров.

«Посадка была совершена в 14:15 (07:15 мск) и прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - рассказала Кравченко.

Причины экстренного возвращения воздушного судна в аэропорт выясняются.