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В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
В Хабаровске успешно совершил посадку пассажирский самолет A330-300, который запросил посадку после взлета. Об этом рассказала начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко, сообщает ТАСС.
Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Москва. Всего на борту было 286 пассажиров.
«Посадка была совершена в 14:15 (07:15 мск) и прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», - рассказала Кравченко.
Причины экстренного возвращения воздушного судна в аэропорт выясняются.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 мая, экипаж самолета A330-300 запросил разрешение на посадку в аэропорту Хабаровска примерно в 10:35 (03:35 мск).
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