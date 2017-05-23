Взрыв в больнице в Бангкоке связан с двумя аналогичными происшествиями

Взрыв в государственной больнице в Бангкоке, в результате которого в понедельник, по уточненным данным, пострадали 25 человек, связан с двумя другими аналогичными инцидентами, ранее произошедшими в столице Таиланда. Об этом сообщает газета Nation.

Взрыв прогремел утром на территории больницы Пхрамонгкутклао в приемном покое для военных пенсионеров. Взрывное устройство малой мощности, начиненное гвоздями, а также снабженное таймером, было помещено в обычную вазу для цветов. Как пишет Nation, в приемном покое эта ваза появилась буквально за десять минут до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

"Во всех трех случаях использовано однотипное взрывное устройство. За всеми тремя атаками стоит одна и та же группа", - заявил командующий сухопутными войсками Таиланда Чалемчай Ситтхисад. Глава национальной полиции Чактип Чаичинда также согласен, что во всех трех инцидентах "прослеживается один почерк".