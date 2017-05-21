Рабочий выжил после падения с 11 этажа столичной высотки

Рабочий-монтажник сорвался с высоты 11 этажа с высотного здания в Пресненском районе Москвы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "360".

Сообщается, что рабочий сорвался вниз в ходе работ на высотке в Красногвардейском проезде. Известно, что мужчине 33 года. Он работает монтажником.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. У него очаговая травма головного мозга, переломы ребер.

По факту инцидента проводится проверка.