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Газета.Ru

Рабочий выжил после падения с 11 этажа столичной высотки

В рубашке родился: мужчина выжил после падения с 11 этажа
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Рабочий-монтажник сорвался с высоты 11 этажа с высотного здания в Пресненском районе Москвы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "360".
Сообщается, что рабочий сорвался вниз в ходе работ на высотке в Красногвардейском проезде. Известно, что мужчине 33 года. Он работает монтажником.
Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. У него очаговая травма головного мозга, переломы ребер.
По факту инцидента проводится проверка.
Москва Общество Происшествия
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