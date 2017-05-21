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В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду

В Сети появилось видео, как морской лев атакует маленькую девочку. Инцидент произошел в Канаде, провинции Британская Колумбия.
Животное за секунду выпрыгнуло из воды, схватило ребенка и утащило девочку в воду. На помощь ей бросились члены семьи и прохожие. В результате ребенка удалось спасти.
Прыгнувший за ней мужчина сначала передал малышку стоящим на берегу людям, после чего с их помощью вылез сам. О пострадавших в результате нападения не сообщается.
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Канада Происшествия
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