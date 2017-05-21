В Мексике из-за инцидента с россиянином возбуждено уголовное дело

ТАСС Прокуратура Мексики возбудила уголовное дело после гибели 19-летнего юноши в ходе драки с иностранным гражданином. В документе указаны инициалы человека, нанесшего удары ножом. Они совпадают с инициалами россиянина Алексея Макеева , которого едва не линчевала толпа в городе Канкун. Однако данных о гражданстве подозреваемого нет, сообщает

«Прокурор начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который, в свою очередь, получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжёлым состоянием», — говорится в документе.

Национальный институт миграции Мексики обратится за помощью к российскому консульству для депортации Макеева.

Ранее жители Мексики потребовали депортировать россиянина Алексея Макеева. Подписи под соответствующей петицией в интернете поставили уже около 10 тысяч человек.

«Поведение и угрозы этого человека требуют срочного вмешательства властей, чтобы он не мог продолжать нападать на детей, стариков и людей вообще просто за то, что они мексиканцы», — сказано в документе, под которым активно подписываются мексиканцы.

Отмечается, что Макеев имел постоянный вид на жительство в Мексике.

Сейчас Макеев находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он получил черепно-мозговую травму, парализован и погружен в искусственную кому, однако, по оценкам специалистов, его жизнь вне опасности.

При этом консульский отдел посольства РФ пока не получал обращений от властей Мексики о депортации Алексея Макеева. Об этом заявил представитель дипломатического учреждения Дмитрий Болбот

Мексиканские СМИ сообщили накануне, что в городе Канкун около 200 местных жителей пришли к дому, где проживал Макеев. Они были недовольны его поведением в интернете – Макеев публиковал видеозаписи, в которых оскорблял граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

В завязавшейся драке Макеев был сильно избит. После побоища скончался гражданин Мексики — он получил ранение, оказавшееся смертельным.