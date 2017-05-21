Раненный в Мексике россиянин находится в искусственной коме

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев, который позднее скончался. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал Болбот.

По словам консула, посольство России сейчас вышло на руководство госпиталя, где находится пострадавший, и получило заверение, что ему будет проведено все возможное лечение. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.