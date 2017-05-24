Избитый толпой в мексиканском Канкуне россиянин Алексей Макеев идет на поправку и "не собирается никуда уезжать". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрия Болбота.

"Он идет на поправку, к нему ездила Армина Вольперт (почетный консул в Канкуне), поговорила с ним, он спокоен, никуда не собирается уезжать", - сообщил Болбот.

Отмечается, что точные сроки выписки Макеева из больницы в настоящее время неизвестны. Предполагается, что его могут выписать через 4-5 дней.

Ранее сообщалось, что Макеев покинул отделение интенсивной терапии, куда он поступил с черепно-мозговой травмой.