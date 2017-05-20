Видео: растерзанный разъяренными мексиканцами блогер-нацист из РФ нападал на стариков на улице

Сегодня стало известно о нападении толпы разъяренных мексиканцев на российского блогера Алексея Макеева в Канкуне. Местные жители избили россиянина и закидали его камнями после череды видеороликов, в которых он издевался над ними, угрожал и унижал их.

В результате нападения Макеев был госпитализирован, однако он не единственный пострадавший. Так, россиянин в ходе "побоища" ранил одного из мексиканцев, который затем скончался в больнице.

После этого стало известно, что в Мексике блогер живет относительно недавно, родился же он в подмосковной Электростали. Там он также снимал свои видео, на которых оскорблял и нападал на прохожих. Его жертвами, в основном, становились старики и инвалиды.