Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года условного заключения. Защита блогера обжаловала приговор.

"Приговор, вынесенный блогеру Руслану Соколовскому за "ловлю покемонов" в храме, считают справедливым 36% россиян. При этом каждый пятый отмечает, что 3,5 года условно за такое деяние — это слишком сурово, а 16% граждан, напротив, указали на мягкость наказания. О самом инциденте слышали более половины граждан РФ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)", — пишет газета.

"Известия" уточняют, что о том, что Соколовский играл в компьютерную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, знают 58% россиян. О ролике, который Соколовский выложил в интернете, 41% опрошенных услышали впервые.

"Как выяснил ВЦИОМ, 38% россиян считают эту акцию "святотатством, оскорблением чувств верующих". 18% респондентов назвали действия блогера "пиаром, попыткой прославиться, привлечь к себе внимание". По мнению 16% участников опроса, произошедшее — "ребячество, детская игра в неподходящем месте". "Злостным хулиганством, преступлением, предполагающим уголовное наказание", действия Соколовского сочли 14% россиян. Еще 11% указали, что он совершил "проступок, административное правонарушение", — отмечает издание.

Тем не менее, 78% граждан уверены, что Соколовского следовало наказать, однако 32% респондентов подходящим видом наказания назвали исправительные общественные работы, а 19% считают, что можно было бы ограничиться штрафом.

"За реальный тюремный срок высказались 7%, и еще 5% — за арест на 15 суток. Блогер заслужил предание анафеме (отлучение от церкви), считают 2% опрошенных. Восемь процентов полагают, что наказывать Соколовского вообще не нужно", — отмечает газета.

Наказание, которое блогер получил по итогам судебного процесса, 36% россиян считают соответствующими содеянному. А 16% респондентов даже сочли приговор мягким. Двадцать процентов назвали наказание слишком суровым, а 17% граждан полагают, что судить Соколовского не надо было вовсе.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 16 по 18 мая 2017 года, были опрошены 1,8 тысячи человек.