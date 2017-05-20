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ТАСС

В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"

Полиция разыскивает кричавшего «Аллах Акбар» в центре Москвы
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Столичная полиция задержала водителя такси, в которое сел мужчина с криком "Аллах Акбар". Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.
"Водитель такси задержан. План "Перехват" отменен", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил, что на Новослободской улице мужчина, на вид кавказского происхождения, крепкого телосложения, сел в такси с криком "Аллах Акбар". По словам источника, полиция ищет уроженца Свердловской области, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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