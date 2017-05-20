В центре Москвы автомобиль упал в реку после аварии

Легковой автомобиль упал в Яузу в Москве после ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 13 на набережной Академика Туполева произошло столкновение двух легковых автомобилей: Kia и Toyota. В результате ДТП один из автомобилей от удара упал в реку", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших нет, по факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

По данным источника в экстренных службах, на месте аварии находятся скорая помощь и пожарные.