В Мексике дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина

"В посольство поступает противоречивая информация, что он ранен, а также, что он сам мог ранить мексиканца, мы ждем официального подтверждения", — сказал Болбот.

По предварительной информации, толпа мексиканцев окружила дом Макеева, который стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет.

По другим данным, Макеев сам ранил мексиканца. "Он стрелял, два выстрела в грудь пришлись (мексиканцу), не известно, выжил тот или нет. Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте", — рассказал РИА Новости проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев

По словам консула Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически болен.

"Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, и что его принудительно лечили", — сказал консул.