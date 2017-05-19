В Сочи под завалами обрушившегося дома могут находиться люди

Люди могут находиться под завалами одноэтажного дома в центре Сочи, который обрушился из-за взрыва газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46.

"В 20.52 по прибытию пожарных подразделений и проведению разведки установлено, что произошло обрушение одноэтажного частного жилого строения без горения. Предварительно под завалами могут находиться люди", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что на месте работают 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС России – 12 человек и 5 единиц техники, проводятся поисково-спасательные работы.