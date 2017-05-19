«Мегафон» частично восстановил работу сети

Глава PR-департамента российского оператора сотовой связи "Мегафон" Петр Лидов заявил, что сбой в работе сети произошел из-за проблем с программным обеспечением Hewlett-Packard. По словам Лидова, софт не справился с пиковыми нагрузками. Сообщается, что сейчас обе компании работают над разрешением ситуации.

"Связь частично восстановлена, интернет работал в течение дня и продолжает работать, однако проблема с дозвоном по-прежнему есть", - уточнил Лидов.

Произошедший сбой в работе стал крупнейшим за всю историю компании, сообщают в "Мегафоне".

Напомним, сразу за "Мегафоном" о проблемах сообщили "Билайн" и Yota . Представители компании пытаются разрешить сложившуюся ситуацию.

Впрочем, в "Билайне" сообщения о массовом сбое опровергли.