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СК заявил о гибели двух человек при обрушении дома после взрыва газа в Сочи

Два человека погибли при обрушении дома в Сочи
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Следственный комитет России сообщил о том, что в результате взрыва газа в одноэтажной пристройке к двухэтажному частному дому в Сочи и последующего обрушения погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Краснодарскому краю.
"Двое погибших. По имеющимся данным, в постройке находились два человека - женщина 1967 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердили в управлении здравоохранения администрации Сочи.
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Краснодар Происшествия
ИТАР-ТАСС
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