СК заявил о гибели двух человек при обрушении дома после взрыва газа в Сочи

Следственный комитет России сообщил о том, что в результате взрыва газа в одноэтажной пристройке к двухэтажному частному дому в Сочи и последующего обрушения погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Краснодарскому краю.

"Двое погибших. По имеющимся данным, в постройке находились два человека - женщина 1967 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили в управлении здравоохранения администрации Сочи.