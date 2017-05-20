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СК заявил о гибели двух человек при обрушении дома после взрыва газа в Сочи
Следственный комитет России сообщил о том, что в результате взрыва газа в одноэтажной пристройке к двухэтажному частному дому в Сочи и последующего обрушения погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Краснодарскому краю.
"Двое погибших. По имеющимся данным, в постройке находились два человека - женщина 1967 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердили в управлении здравоохранения администрации Сочи.
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