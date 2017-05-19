У администрации Порошенко прошел митинг протеста против блокирования «Вконтакте»

В Киеве у здания администрации президента Украины прошел митинг протеста против блокировки социальной сети «Вконтакте». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Информатор».

Как отмечает ресурс, на митинг собрались в основном школьники и студенты. Участники мероприятия скандировали лозунги «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии», написала на своей странице в Facebook жительница Киева Светлана Соколова

«По словам участников, они общаются через соцсеть "Вконтакте" с участниками АТО (антитеррористической операции — так украинские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру» ), а запрет является первым шагом к цензуре», — добавила она.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудники фирм по обслуживанию компьютерной техники предлагают клиентам восстановить доступ к российским социальным сетям за деньги.