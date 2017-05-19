На Украине признали ошибки в расследовании убийства Павла Шеремета

Нацполиция «незалежной» наконец отреагировала на расследование украинских журналистов, которое открыло новые подробности убийства обозревателя «Украинской правды» Павла Шеремета . Глава ведомства Сергей Князев не исключил, что в ходе следствия были допущены ошибки.

Князев взял на себя ответственность за ход расследования и извинился за своих подчиненных, что они все еще не вышли на финишную прямую в поимке преступников.

Извинения-извинениями, но тот факт, что нацполиция в течение 10 месяцев сидела сложа руки — налицо. Более того, даже вывод журналистского расследования не подтолкнул ни правоохранителей, ни прокуратуру заинтересоваться личностью одного из ключевых если не фигурантов, то как минимум свидетелей убийства Павла Шеремета — Игоря Устименко . Как выяснили журналисты, . Устименко на серой «Skoda Oktavia» в течение 4 часов дежурил под окнами дома в Киеве, где проживал Шеремет, пока неизвестные мужчина и женщина закладывали взрывное устройство под днище автомобиля журналиста. Слежку за Шереметом подтвердили и бойцы «Азова», с которыми он встречался у своего дома в ночь перед гибелью. Сам Устименко заявляет, что находился на месте преступления совершенно по другому делу — его якобы наняли для слежки за неким подростком по просьбе его родителей, однако как только его попросили подтвердить алиби, то он перестал выходить на связь с журналистами.

К слову, как только вышел журналистский материал и в деле появилась личность экс-сотрудника СБУ Устименко, спецслужба тут же изъявила желание принять участие в расследовании. Однако вскоре с сожалением признала, что из-за бюрократических проволочек не может присоединиться к следствию без соответствующего постановления прокуратуры.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что следствие халатно отнеслось и к исполнителям заказа на Шеремета. Нацполиция отслеживала передвижение мужчины и женщины, заложивших взрывчатку, на протяжении всего нескольких сот метров, после чего якобы «потеряла их след». Однако журналисты смогли обнаружить куда большее количество записей видеонаблюдения, включая цветные кадры.. На них видно, что преступники одеты вовсе не в серые куртки, как утверждала полиция на протяжении 10 месяцев, а в черные и с хорошо читаемыми белыми логотипами. Благодаря новым фактам удалось выяснить, что данные личности следили за Шереметом и утром в день убийства, провожая его автомобиль до момента взрыва.

Вышедшее расследование наглядно продемонстрировало «заинтересованность» силовых структур и украинских властей в поимке заказчиков и исполнителей резонансного преступление. Не исключено, что главе Нацполиции Сергею Князеву предстоит повторить путь своего предшественника, одной из причин увольнения которого стал медленных ход расследования. Впрочем, слабо верится, что смена руководства как-то повлияет на работу следствия.