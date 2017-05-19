Бойцы Росгвардии станут искать экстремистов в соцсетях

Федеральная служба войск национальной гвардии планирует начать обучение специалистов по мониторингу социальных сетей. Об этом в пятницу рассказал заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов

"Мы видим сегодня очень серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего проповедующих радикальные взгляды, которые при определенных условиях перетекают в экстремистскую и террористическую направленность. Для того, чтобы предупредить их действия, мы должны их предугадывать, в том числе через соцсети", - пояснил генерал Росгвардии.

Он отметил, что в службе понимают, какие именно направления следует развивать в первую очередь, и это IT-технологии. Обученные специалисты, по словам генерала, смогут, к примеру, профессионально вести мониторинг соцсетей в целях предотвращения экстремистских преступлений.

По словам Меликова, управление боевыми группами, которые осуществляют нападения в том числе на объекты Росгвардии, осуществляется обычно дистанционно, в том числе с помощью определенных информационных каналов по линии соцсетей. "Если бы мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а, может быть, ранее", - сказал замкомандующего, имея в виду недавнее нападение боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

"Занимающиеся мониторингом угроз специалисты для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать", - добавил генерал-полковник Сергей Меликов.

Он указал, что для обучения подобных специалистов уже подготовлена база. Так, специализирующиеся на данном виде деятельности учебные группы уже работают в Пермском военном институте.